Только взгляните! В Тарту ждет нового хозяина чудное богемное гнездышко

Эту просторную квартиру площадью 66,5 м2 отремонтировали в период с 2017 по 2019 годы. В квартире две спальни, просторная гостиная, кухня, ванная и отдельный туалет. Имеется также большой бокс в подвале.

Квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

В ходе ремонта и создания интерьера использованы только высококачественные отделочные материалы и техника. Собственник этого жилья хочет получить за свое богемное гнездышко 100 500 евро. В цену входит вся мебель, которую видно на фотографиях.

Квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE