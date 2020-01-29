Ср, 29.01.2020
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  • Только взгляните! В Тарту ждет нового хозяина чудное богемное гнездышко

Только взгляните! В Тарту ждет нового хозяина чудное богемное гнездышко

Boheemipesa Tartus.

ФОТО: KV.EE

В культурной столице Эстонии на продажу выставлена только что отремонтированная трехкомнатная квартира, передает Kodustiil.

Эту просторную квартиру площадью 66,5 м2 отремонтировали в период с 2017 по 2019 годы. В квартире две спальни, просторная гостиная, кухня, ванная и отдельный туалет. Имеется также большой бокс в подвале. 

Квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

В ходе ремонта и создания интерьера использованы только высококачественные отделочные материалы и техника. Собственник этого жилья хочет получить за свое богемное гнездышко 100 500 евро. В цену входит вся мебель, которую видно на фотографиях. 

Квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Дополнительную информацию о продаже можно найти на портале недвижимости KV.EE.

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