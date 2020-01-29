Центральная криминальная полиция задержала четырех работников Ида-Таллиннской центральной больницы

Вчера сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции задержали члена правления и трех работников Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK), вместе с ними задержан один предприниматель. Совет больницы сегодня утром решил остановить полномочия председателя правления ITK Ральфа Алликвеэ, пишет Postimees.
Во вторник утром сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех работников Ида-Таллиннской больницы, троим из них – члену правления и двум врачам – предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.
Врачам и четвертому задержанному – работнику больницы – предъявлено подозрение в получении взяток. Согласно предъявленному подозрению, при заказе одного медицинского прибора поспособствовали фирме, проведя конкретный тендер. Кроме работников больницы был задержан и представитель предприятия, незаконно выигравшего этот тендер.
Вчера полиция провела обыски на работе и по месту жительства подозреваемых, также были проведены допросы подозреваемых и свидетелей. Двоих подозреваемых вчера освободили, остальные будут освобождены после завершения следственных действий. Прокуратура не будет ходатайствовать об их аресте.
Прокурор по особым делам Леэт Кивиоя объяснила, что вчера и сегодня свои объяснения предъявленным подозрениям дают задержанные, также продолжается сбор доказательств: «Целью дальнейшего следствия является получение всеобъемлющего обзора по поводу попавшего под подозрения тендера. После установления всех обстоятельств, прокуратура может принять решение о том, будет ли предъявлено обвинение или нет».
По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблера, в общественном секторе нужно делать упор на проведение честных государственных тендеров, что поможет обеспечить для всех равные условия конкуренции: «Предпочтение кому-то – это обесценивание общественных средств, кроме того, в результате коррупции может пострадать честная предпринимательская среда. Поэтому и частный, и общественный сектора должны исходить из высоких ценностей, а также принять все необходимые меры для снижения проявлений коррупции».
Следствие ведет бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
ITK остановил полномочия председателя правления
Сегодня утром совет Ида-Таллиннской центральной больницы собрался на внеочередное заседание и решил бессрочно остановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ. Исполняющим обязанности председателя назначена второй член правления, руководитель по лечебной части Эне Халлингу.
«Правлению ITK сейчас важно обеспечить в больнице рабочий мир и доверие, а также провести необходимую реорганизацию, чтобы на пациентов это оказало как можно меньшее влияние. Если отстранение от работы врачей, задержанных на время проведения следственных действий, напрямую влияет на проведение процедур или консультаций для пациентов, больница сама свяжется с каждым из них, - сказал председатель совета ITK Таави Аас. – Надеемся, что ясность в этом расследовании появится как можно быстрее».