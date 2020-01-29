Центральная криминальная полиция задержала четырех работников Ида-Таллиннской центральной больницы

Во вторник утром сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех работников Ида-Таллиннской больницы, троим из них – члену правления и двум врачам – предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.

Врачам и четвертому задержанному – работнику больницы – предъявлено подозрение в получении взяток. Согласно предъявленному подозрению, при заказе одного медицинского прибора поспособствовали фирме, проведя конкретный тендер. Кроме работников больницы был задержан и представитель предприятия, незаконно выигравшего этот тендер.

Вчера полиция провела обыски на работе и по месту жительства подозреваемых, также были проведены допросы подозреваемых и свидетелей. Двоих подозреваемых вчера освободили, остальные будут освобождены после завершения следственных действий. Прокуратура не будет ходатайствовать об их аресте.

Прокурор по особым делам Леэт Кивиоя объяснила, что вчера и сегодня свои объяснения предъявленным подозрениям дают задержанные, также продолжается сбор доказательств: «Целью дальнейшего следствия является получение всеобъемлющего обзора по поводу попавшего под подозрения тендера. После установления всех обстоятельств, прокуратура может принять решение о том, будет ли предъявлено обвинение или нет».

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблера, в общественном секторе нужно делать упор на проведение честных государственных тендеров, что поможет обеспечить для всех равные условия конкуренции: «Предпочтение кому-то – это обесценивание общественных средств, кроме того, в результате коррупции может пострадать честная предпринимательская среда. Поэтому и частный, и общественный сектора должны исходить из высоких ценностей, а также принять все необходимые меры для снижения проявлений коррупции».

Следствие ведет бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

ITK остановил полномочия председателя правления

Сегодня утром совет Ида-Таллиннской центральной больницы собрался на внеочередное заседание и решил бессрочно остановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ. Исполняющим обязанности председателя назначена второй член правления, руководитель по лечебной части Эне Халлингу.