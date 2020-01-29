Экспертиза подтвердила, что Брайант погиб при крушении вертолета

Специалисты по результатам экспертизы подтвердили, что пятикратный чемпион НБА Коби Брайант был среди погибших в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает Р-Спорт.
"Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи установили личности трех мужчин и одной женщины, которые были на борту вертолета", - говорится в сообщении офиса судмедэксперта Лос-Анджелеса.
В сообщении приводятся четыре имени: Коби Брайант (дата рождения 23.08.1978), Джон Алтобелии (деата рождения 08.05.1963), Сара Честер (дата рождения 29.06.1974) и Ара Зобаян (дата рождения 02.01.1970).
Специалисты продолжают работу над установлением личностей оставшихся жертв авиакатастрофы.
Ранее соолбщалось, что Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в воскресенье в крушении вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту вертолета находились девять человек, никто не выжил. Брайант вез дочь на баскетбол.