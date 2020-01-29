Важная информация для пользователей Smart-ID

Отвечающее за разработку приложения предприятие SK ID Solutions создало в приложении Smart-ID возможность для обновления сертификатов. Приложение в нужный момент сообщит пользователям о необходимости обновить сертификаты.

Те, кто пользуется приложение Smart-ID нечасто, могут получить письмо от SK ID Solutions. Письмо поступит на адрес, указанный при регистрации в приложении Smart-ID.

Получается, что те люди, которые не проверяют свою электронную почту, а также отключили возможность автоматического обновления приложений, не получат уведомления о необходимости обновить программу. В случае истечения срока действия сертификатов пользователь больше не сможет использовать Smart-ID для входа в электронную среду.