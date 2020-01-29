Ср, 29.01.2020
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Столичному Дому эстонского языка опять ищут руководителя

Дом эстонского языка.

ФОТО: Konstantin Sednev

Фонд интеграции приступил к поиску директора таллиннского Дома эстонского языка, поскольку нынешний руководитель учреждения Алена Кордончук возвращается в Нарву, где станет работать школьным учителем, сообщает Rus.ERR.

По словам Алена Кордончук, она покидает свой пост по нескольким причинам, но главная - это ее любовь к родному городу, к Нарве: «Все эти полтора года, в течение которых я находилась в Таллинне, я очень сильно скучала по своему родному городу».

С марта Алена Кордончук будет работать учителем эстонского языка в Пяхклимяэской гимназии, также она намерена активно сотрудничать с нарвским Домом эстонского языка, который возглавляла с апреля по октябрь 2018 года - еще до того, когда он физически открылся. «Мы знаем, что в Эстонии сейчас очень мало учителей в школах. Я хочу вернуться к этой работе», - объяснила она, добавив, что считает возвращение в педагогику своим долгом.

Таким образом, у столичного Дома эстонского языка будет третий директор за последние полтора года.

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