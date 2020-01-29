Ср, 29.01.2020
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  • Больше всего автомобилей на душу населения в странах Балтии в 2019 году продано в Эстонии

Больше всего автомобилей на душу населения в странах Балтии в 2019 году продано в Эстонии

Пробка на Пирита-теэ в Таллинне.

ФОТО: Sander Ilvest

Больше всего автомобилей на душу населения в Балтии в 2019 году продано в Эстонии, сообщила в среду пресс-служба действующей на Украине эстонской компании RIA.com Marketplaces.

В Эстонии за 2019 год продано 26 589 новых автомобилей (2045 автомашин на  100 тысяч населения), за 2018 год было продано на 1202 автомашин меньше.

В Латвии за 2019 год было продано 18 235 новых автомобилей (959 автомашин на 100 тысяч населения), за 2018 год было продано 16 879 автомобилей.

В Литве за 2019 год продано 46 461 автомобилей (1720 автомашин на 100 тысяч населения), за 2018 год было продано 32 441 автомобилей.

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