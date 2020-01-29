ATKO возит пассажиров на потенциально опасном автобусе

По опубликованной вчера утром в социальных сетях фотографии и представленной информации, речь идет об автобусе, обслуживающем маршрут 124 с регистрационным номером 109 BJH. На приборной доске автобуса горит красный предупредительный значок, а при торможении загораются два связанных с тормозами желтых предупреждения.

Комментируя публикацию, руководитель патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн сказал Postimees, что с большой долей вероятности у автобуса имеются какие-то серьезные неполадки, и на нем явно небезопасно возить пассажиров.

«Информация передана соответствующим должностным лицам, которые обязательно проверят техническое состояние автобуса»,- сказал Рейн.