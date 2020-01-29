Почему нельзя использовать в отделке ванных комнат этот цвет?

По данным портала Kodustiil, специалисты считают, что ванная комната этого цвета тормозит продажу недвижимости, потому что нравится далеко не всем.
В ванных комнатах, где нет окон, требуются яркие цвета и оттенки, которые сделают это небольшое помещение чуть-чуть светлее. Чем темнее в вашей ванной, тем сложнее сделать ее привлекательной для потенциальных покупателей. К тому же есть один цвет, которого эксперты настоятельно советуют избегать: это - очень яркий красный, практически алый, пишет авторитетное издание apartmenttherapy.com.
«Красный цвет делает ванную комнату визуально еще меньше, чем она есть на самом деле», - предупреждает американский маклер Ронда Месенбург.
К тому же, добавляет маклер, красный - это не тот цвет, который помогает расслабиться после длинного дня. Этот цвет, символизирующий энергию, секс, жару и страсть, наоборот, может отпугнуть покупателя и удлиннить продажу недвижимости.
Кстати, отметила маклер, красная ванная плохо поддается фотографированию для рекламного объявления.