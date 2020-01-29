Почему нельзя использовать в отделке ванных комнат этот цвет?

В ванных комнатах, где нет окон, требуются яркие цвета и оттенки, которые сделают это небольшое помещение чуть-чуть светлее. Чем темнее в вашей ванной, тем сложнее сделать ее привлекательной для потенциальных покупателей. К тому же есть один цвет, которого эксперты настоятельно советуют избегать: это - очень яркий красный, практически алый, пишет авторитетное издание apartmenttherapy.com.