Авиаперевозчики по всему миру отменяют полеты в Китай из-за нового коронавируса

До 29 марта авиасообщение с КНР остановила и Грузия, сообщает NEWSru со ссылкой на ТАСС. Аналогично поступил южнокорейский лоукостер Air Seoul, а тайваньская China Airlines отменила несколько рейсов до 10 февраля. Air Canada сообщила об отмене некоторых из 33 еженедельных рейсов в КНР, сообщает Vancourier. Немецкая Lufthansa указала на существенное падение спроса на эти перелеты.

Кроме того, American Airlines разрешила клиентам бесплатно перенести бронь мест на рейсы в Пекин, Шанхай и Гонконг. Полеты в КНР также приостановили сингапурский лоукостер Scoot и малайзийская AisAsia, передает Bangkok Post.

В России популярные у китайцев рейсы в ЕС и Японию отменили "Уральские авиалинии", объяснив это решение требованием китайских властей и Ростуризма, где россиянам рекомендовали отказаться от поездок в КНР. "Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки по 7 февраля.