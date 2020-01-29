Авиаперевозчики по всему миру отменяют полеты в Китай из-за нового коронавируса

Авиаперевозчики по всему миру из-за распространения нового коронавируса частично отменяют полеты в Китай на фоне падения спроса и ограничений со стороны властей и крупных компаний, которые запрещают своим сотрудникам летать в КНР. В частности, как пишет Reuters, авиакомпания United Airlines, отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1-го по 8 февраля. Sky News сообщает, что по совету МИД Британии полеты в Китай также приостановила British Airways.
До 29 марта авиасообщение с КНР остановила и Грузия, сообщает NEWSru со ссылкой на ТАСС. Аналогично поступил южнокорейский лоукостер Air Seoul, а тайваньская China Airlines отменила несколько рейсов до 10 февраля. Air Canada сообщила об отмене некоторых из 33 еженедельных рейсов в КНР, сообщает Vancourier. Немецкая Lufthansa указала на существенное падение спроса на эти перелеты.
Кроме того, American Airlines разрешила клиентам бесплатно перенести бронь мест на рейсы в Пекин, Шанхай и Гонконг. Полеты в КНР также приостановили сингапурский лоукостер Scoot и малайзийская AisAsia, передает Bangkok Post.
В России популярные у китайцев рейсы в ЕС и Японию отменили "Уральские авиалинии", объяснив это решение требованием китайских властей и Ростуризма, где россиянам рекомендовали отказаться от поездок в КНР. "Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки по 7 февраля.
Российское посольство в Китае установило связь со 177 россиянами, которые остаются в провинции Хубэй и пока не могут выехать из-за ограничений на передвижение, вызванных коронавирусом. Как сообщается на сайте дипмиссии, 120 человек находятся в городе Ухань, который считается центром эпидемии.