Полиция выслала из Эстонии двоих граждан Украины

Об этом сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что во вторник сотрудники префектуры провели расследование обстоятельств нелегального пребывания в Эстонии гражданина Украины 1991 года рождения. Он обратился в департамент полиции и погранохраны с просьбой оформить ему визу в Эстонию. В ходе опроса выяснилось, что он находится в Эстонии без законных оснований уже 64 дня. Ему было составлено предписание покинуть страну.

В тот же день было проведено расследование в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его задержали за кражу в Эстонии, тогда же выяснилось, что у него нет денег как для проживания в стране, так и для возвращения на родину.