Законопроект: для электросамокатов будут отведены велодорожки или пешеходная зона

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, касающиеся электросамокатов поправки необходимы для повышения безопасности и культуры дорожного движения, передает Rus.ERR.

«Прошлым летом электросамокаты появились в городе весьма неожиданно. Это спровоцировало публичные дебаты, и сейчас мы на пороге первичного решения, которое собираемся реализовать в этом году», – сказал министр.