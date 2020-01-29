Законопроект: для электросамокатов будут отведены велодорожки или пешеходная зона

Разрабатываемые в Министерстве экономики и коммуникаций поправки к Закону о дорожном движении предусматривают, что людям на электросамокатах придется выбирать для движения велодорожки, а при их отсутствии – пешеходную зону.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, касающиеся электросамокатов поправки необходимы для повышения безопасности и культуры дорожного движения, передает Rus.ERR.
«Прошлым летом электросамокаты появились в городе весьма неожиданно. Это спровоцировало публичные дебаты, и сейчас мы на пороге первичного решения, которое собираемся реализовать в этом году», – сказал министр.
Согласно законопроекту, предпочтительными для движения электросамокатов будут велодорожки, а за неимением таковых – пешеходная зона. Использование проезжей части допускается в исключительных случаях, то есть при отсутствии какой-либо соответствующей инфраструктуры.