Ср, 29.01.2020
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  • Зимой Неймар в "Барселону" не перейдет, летом возможна новая попытка

Зимой Неймар в "Барселону" не перейдет, летом возможна новая попытка

Неймар

ФОТО: Anthony BIBARD via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не исключил возможности перехода бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в ближайшее летнее трансферное окно, передает Championat.com.

 «Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведём собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но „Барселона“ открыта для всех вариантов.

Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

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