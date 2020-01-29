ФОТО ⟩ Спорим, такого дома вы еще не видели: в дело пошел корпус самолета!

Модный тренд мини- и даже микро-дома зародился за океаном, и до сих пор не теряет популярности. Австралиец Рик Киль превратил старый учебный самолет в микро-дом.

Дом из корпуса самолета. ФОТО: Keel Corp/realestate.com.au

В переводе с автралийских долларов на наши деньги дом стоит 33 776 евро. Аварийный выход стал входной дверью, трап превратился в удобную лестницу, использованы сиденья из кабины пилотов, окна с одной столоны корпуса изменили свою первоначальную форму, а с другой - так и остались иллюминаторами.

В домике даже есть маленькая веранда. А основание с колесами и приспособлением длоя транспортировки позволяет перевозить дом в любое понравившееся место.