Ср, 29.01.2020
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  • Спорим, такого дома вы еще не видели: в дело пошел корпус самолета!

ФОТО ⟩ Спорим, такого дома вы еще не видели: в дело пошел корпус самолета!

Lennukikerest kodu.

ФОТО: Keel Corp/realestate.com.au

Предприимчивый и мастеровитый австралиец превратил старый самолет в уютный дом, рассказывает портал Kodustiil.

Модный тренд мини- и даже микро-дома зародился за океаном, и до сих пор не теряет популярности. Австралиец Рик Киль превратил старый учебный самолет в микро-дом. 

Дом из корпуса самолета.

ФОТО: Keel Corp/realestate.com.au

В переводе с автралийских долларов на наши деньги дом стоит 33 776 евро. Аварийный выход стал входной дверью, трап превратился в удобную лестницу, использованы сиденья из кабины пилотов, окна с одной столоны корпуса изменили свою первоначальную форму, а с другой - так и остались иллюминаторами. 

В домике даже есть маленькая веранда. А основание с колесами и приспособлением длоя транспортировки позволяет перевозить дом в любое понравившееся место. 

Дом из корпуса самолета.

ФОТО: Keel Corp/realestate.com.au

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