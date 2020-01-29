В Эстонии повысятся цены на вывоз мусора

Комментируя повышение цен, руководитель отдела экологического менеджмента Сигрид Соомлайс сказала, что стоимость вывоза в Эстонии была очень низкой, при этом в стране действует принцип, согласно которому за переработку отходов платит тот, кто их производит.

"Сортировка мусора обязательна и сейчас, но, к сожалению, она осуществляется недостаточно", – констатировала Соомлайс, сославшись на директиву ЕС, по которой с этого года на переработку должно отправляться не менее 50% отходов.