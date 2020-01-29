В Эстонии повысятся цены на вывоз мусора

Цена на вывоз смешанных бытовых отходов в будущем, вероятно, повысится по всей Эстонии, и Министерство окружающей среды обосновывает это тем, что отходы в стране сортируются недостаточно, а повлиять на поведение людей можно лишь ценой переработки. Кроме того, товариществам придется платить за аренду контейнеров для упаковки, передает Rus.ERR.
Комментируя повышение цен, руководитель отдела экологического менеджмента Сигрид Соомлайс сказала, что стоимость вывоза в Эстонии была очень низкой, при этом в стране действует принцип, согласно которому за переработку отходов платит тот, кто их производит.
"Сортировка мусора обязательна и сейчас, но, к сожалению, она осуществляется недостаточно", – констатировала Соомлайс, сославшись на директиву ЕС, по которой с этого года на переработку должно отправляться не менее 50% отходов.
По ее мнению, цены должны соответствовать так называемой иерархии переработки, то есть вторичное использование должно быть дешевле, чем сжигание или складирование.