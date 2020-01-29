Huawei стала одной из самых дорогих компаний мира вопреки санкциям США

Huawei занял десятую строчку в рейтинге, согласно отчету Brand Finance Global 500 2020. Китайский бренд оценили в $65,084 млрд, что на 4,5% больше, чем в прошлом году, пишет Ferra.

В пресс-релизе Huawei также указано, что в топ-500 Brand Finance входят всего 46 технологических компаний, общая стоимость которых составляет $986,5 млрд (14% от стоимости всех компаний рейтинга). Что интересно, Huawei — единственный китайский технологический бренд в топ-10.