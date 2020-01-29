Ср, 29.01.2020
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Контавейт заработала самые большие призовые в карьере и взлетит в мировом рейтинге

Анетт Контавейт

ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

Вышедшая в 1/4 финала Australian Open Анетт Контавейт в придачу к солидным призовым получит и улучшение позоций в мировом рейтинге, передает Postimees.

Контавейт впервые вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема и сумма призовых за выход в четвертьфинал составят около 325 000 евро. Эта сумма на пару тысяч превзошла достижение прошлого года - на турнире в Майами Контавейт за победу заработала чуть менее 322 000 евро. Всего за карьеру Контавейт заработала 4 389 175 долларов, именно в этой валюте учитывает свои призовые WTA. По этому показателю она уступает Кайе Канепи, которая за карьеру заработала около 6,2 миллиона долларов.

Кроме призовых, Конавейт получит и прибавку к очкивиму рейтингу, взлетев сразу на девять позиций - с 31-й на 22-ю.

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