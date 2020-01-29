Видео: компания Seat представила новое поколение модели Leon

Обновленный автомобиль построен на той же модульной платформе MQB концерна Volkswagen, однако он стал просторнее предшественника, пишет Motor.ru . Базовым мотором для Seat Leon нового поколения стал трехцилиндровый агрегат объемом 1 литр и мощностью 90 или 110 лошадиных сил. Кроме того, покупателями будут доступны 1,5-литровые "турбочетверки" мощностью 130 и 150 лошадиных сил и двухлитровый 190-сильный двигатель. Дизельная гамма моторов представлена 2-литровыми двигателями мощностью 115 и 150 лошадиных сил, пишет РБК. Также новый Leon будет выпускаться и в гибридной версии с батареей на 13 кВт*ч.

Концепция салона нового Leon идентична соплатформенным Volkswagen Golf и Skoda Octavia: 10,25-дюймовая цифровая приборная панель вошла в стандартное оснащение, а фиксируемый селектор автоматической трансмиссии уступил место электронному джойстику. Кроме того, уже в базовой версии есть электромеханический стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, а также 8,25-дюймовый экран мультимедийной системы. За доплату Leon можно оснастить информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым тачскрином и встроенной SIM-картой, а также функциями управления голосом и жестами.