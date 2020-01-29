Видео: компания Seat представила новое поколение модели Leon

Испанская компания Seat представила новое поколение модели Leon. На специальном мероприятии публики показали хэтчбек и универсал Leon четвертого поколения.
Обновленный автомобиль построен на той же модульной платформе MQB концерна Volkswagen, однако он стал просторнее предшественника, пишет Motor.ru. Базовым мотором для Seat Leon нового поколения стал трехцилиндровый агрегат объемом 1 литр и мощностью 90 или 110 лошадиных сил. Кроме того, покупателями будут доступны 1,5-литровые "турбочетверки" мощностью 130 и 150 лошадиных сил и двухлитровый 190-сильный двигатель. Дизельная гамма моторов представлена 2-литровыми двигателями мощностью 115 и 150 лошадиных сил, пишет РБК. Также новый Leon будет выпускаться и в гибридной версии с батареей на 13 кВт*ч.
Концепция салона нового Leon идентична соплатформенным Volkswagen Golf и Skoda Octavia: 10,25-дюймовая цифровая приборная панель вошла в стандартное оснащение, а фиксируемый селектор автоматической трансмиссии уступил место электронному джойстику. Кроме того, уже в базовой версии есть электромеханический стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, а также 8,25-дюймовый экран мультимедийной системы. За доплату Leon можно оснастить информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым тачскрином и встроенной SIM-картой, а также функциями управления голосом и жестами.
Европейские продажи нового поколения Seat Leon начнутся весной 2020 года, но в Россию эта модель официально поставляться не будет: компания Seat ушла с российского рынка еще в конце 2014 года и, судя по всему, не планирует возобновлять поставки машин в Россию в обозримом будущем.