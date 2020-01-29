Школа должна быть дружелюбной или требовать результатов и дисциплины? Мнения директоров расходятся

Вячеслав Коновалов признал, что все озвученные проблемы - реальны, и в его школе с ними пытаются бороться, увеличивая количество предметов по выбору. По его мнению, школа при этом не должна думать о собственном рейтинге, который формируется по результатам госэкзаменов:

“Мне кажется, сегодня успех отнюдь не измеряется оценками. Мне кажется, что тем детям, кто хочет получить образование и идет за результатом, мы должны предоставить такую возможность. Тем, кто считает, что у них на эту жизнь есть другой план, мы должны им тоже помочь это сделать. Вот и всё”.

С этим не согласна Надежда Черкашина, директор Языкового лицея, который по результатам госэкзаменов является одной из лучших школ Эстонии.

“Я считаю, что рейтинги важны, - сказала она. - Рейтинг школы - это сумма рейтингов отдельных детей. Очень важно, чтобы ребенок, окончив школу, имел хорошие результаты и был конкурентоспособен на рынке труда и образования. Я понимаю, что я говорю, может быть, непопулярные вещи. Я видела людей, которые поступали в какой-то институт, потому что в другие институты с их баллами не брали. И это, на самом деле часто означает испорченную жизнь и испорченную карьеру, испорченное профессиональное образование. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, заканчивающие Нарвский языковой лицей, поступали в лучшие вузы - и Оксфорд, и Гарвард, и лучшие вузы Эстонии”.

Татьяна Степанова сказала, что она, наоборот, всегда гордилась тем, что почти все ее выпускники поступают в вузы Эстонии. Потому что лучшие ученики, которые уезжает учиться за границу, обычно и жить и работать остаются там. Татьяна Бабанская также считает, что уезжающие за границу ученики - это не предмет для гордости школы. По ее мнению, школа должна быть дружелюбной, а не бороться за высокий рейтинг.

Постоянно опаздывающих - учить или отчислять?

От требований школы к ученику во многом складывается психологический климат в школе. Несколько дней назад анонимный автор под ником we.narva опубликовал в Instagram пост о Языковом лицее, который назвал правдой о “лучшей школе Нарвы”. Автор рассказывал о психологическом давлении на учеников, которые не справляются с высокими требованиями или болеют. Пост набрал уже больше 660 лайков и около 300 комментариев, в основном, возмущенных.

На дискуссии Bazar несколько молодых участников также критиковали Надежду Черкашину за давление и отчисление учеников.