Картина дня: голосование по пенсионной реформе, задержание сотрудников столичной больницы и новый главред Postimees

Заказать китайское барахло станет дороже и проблематичнее

Сейчас заказать товар из Китая, США или какой-то другой, не входящей в ЕС страны – это забава и праздник души. Мелочуга, стоимость которой меньше 22 евро, прибывает сюда на судах и самолетами без какой-либо необходимости заплатить налог с оборота или таможенную пошлину. Кроме того, такую посылку не нужно декларировать или ставить еще где-то на учет. Но скоро все изменится. Читать далее...

Катри Райк: для сохранения пенсий есть только два пути - повышение налогов или привлечение иностранной рабочей силы

«Важно понимать, что главными проигравшими в этой реформе будут не нынешние пенсионеры или те, кто скоро собирается на пенсию, а молодежь! Это те, кому сейчас 20-30 лет. Достаточно привести только один факт. К 2060 году в Эстонии пенсионеров будет больше, чем работающих людей. Если сейчас на 1 пенсионера приходится 3 работника, то через 40 лет все кардинально изменится. Привлечение иностранной рабочей силы, например из Украины, станет неизбежностью», - прокомментировала в студии Postimees представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк. Смотрите видео здесь.

Противники пенсионной реформы провели перед Рийгикогу акцию протеста

Активисты гражданских движений «Jah vabadusele, ei valedele» («Да» свободе, «нет» лжи) и Объединения накопителей пенсии (Pensionikogujate Ühendus) в среду днем провели перед парламентом Эстонии акцию протеста против разрушения пенсионной системы. Читать далее...

Полиция задержала четырех работников Восточно-Таллиннской центральной больницы

Вчера сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции задержали члена правления и трех работников Восточно-Таллиннской центральной больницы (ITK), вместе с ними задержан один предприниматель. Совет больницы сегодня утром решил остановить полномочия председателя правления ITK Ральфа Алликвеэ. Читать далее...

Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар

Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет с 30 января руководитель Союза медиапредприятий Эстонии и главный редактор Riigikogu Toimetised Март Раудсаар. Читать далее...

«Кошки» как эксперимент: конспирологическая версия

Век «Кошек» в кинотеатрах всего мира, не исключая Эстонии, был короток. «Самый большой провал», «фильм, в котором плохо вообще всё», другие нелестные отзывы сыграли свою роль. И все-таки это был очень странный провал. Читайте рецензию Николая Караева здесь.

Задушил и сбросил тело в озеро: 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком убийстве

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 30-летнему Райдо предъявлено обвинение в убийстве 35-летней Юлле 27 августа прошлого года в Вильяндимаа. Читать далее...

Брекзит наступит уже в эту пятницу: что будет с нашими заказами в британских интернет-магазинах?