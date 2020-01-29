Картина дня: голосование по пенсионной реформе, задержание сотрудников столичной больницы и новый главред Postimees

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Заказать китайское барахло станет дороже и проблематичнее
Сейчас заказать товар из Китая, США или какой-то другой, не входящей в ЕС страны – это забава и праздник души. Мелочуга, стоимость которой меньше 22 евро, прибывает сюда на судах и самолетами без какой-либо необходимости заплатить налог с оборота или таможенную пошлину. Кроме того, такую посылку не нужно декларировать или ставить еще где-то на учет. Но скоро все изменится. Читать далее...
Катри Райк: для сохранения пенсий есть только два пути - повышение налогов или привлечение иностранной рабочей силы
«Важно понимать, что главными проигравшими в этой реформе будут не нынешние пенсионеры или те, кто скоро собирается на пенсию, а молодежь! Это те, кому сейчас 20-30 лет. Достаточно привести только один факт. К 2060 году в Эстонии пенсионеров будет больше, чем работающих людей. Если сейчас на 1 пенсионера приходится 3 работника, то через 40 лет все кардинально изменится. Привлечение иностранной рабочей силы, например из Украины, станет неизбежностью», - прокомментировала в студии Postimees представитель парламентской оппозиции, экс-министр внутренних дел, социал-демократ Катри Райк. Смотрите видео здесь.
Противники пенсионной реформы провели перед Рийгикогу акцию протеста
Активисты гражданских движений «Jah vabadusele, ei valedele» («Да» свободе, «нет» лжи) и Объединения накопителей пенсии (Pensionikogujate Ühendus) в среду днем провели перед парламентом Эстонии акцию протеста против разрушения пенсионной системы. Читать далее...
Полиция задержала четырех работников Восточно-Таллиннской центральной больницы
Вчера сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции задержали члена правления и трех работников Восточно-Таллиннской центральной больницы (ITK), вместе с ними задержан один предприниматель. Совет больницы сегодня утром решил остановить полномочия председателя правления ITK Ральфа Алликвеэ. Читать далее...
Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар
Главным редактором и ответственным издателем Postimees станет с 30 января руководитель Союза медиапредприятий Эстонии и главный редактор Riigikogu Toimetised Март Раудсаар. Читать далее...
«Кошки» как эксперимент: конспирологическая версия
Век «Кошек» в кинотеатрах всего мира, не исключая Эстонии, был короток. «Самый большой провал», «фильм, в котором плохо вообще всё», другие нелестные отзывы сыграли свою роль. И все-таки это был очень странный провал. Читайте рецензию Николая Караева здесь.
Задушил и сбросил тело в озеро: 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком убийстве
Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 30-летнему Райдо предъявлено обвинение в убийстве 35-летней Юлле 27 августа прошлого года в Вильяндимаа. Читать далее...
Брекзит наступит уже в эту пятницу: что будет с нашими заказами в британских интернет-магазинах?
Согласно последней имеющейся информации, Соединенное Королевство покинет Европейский союз в предстоящую пятницу, а переходный период продлится до конца года. По заверениям логистической компании DPD, это означает, что по крайней мере до конца 2020 года процедуры оформления заказов в британских интернет-магазинах и отправки в Великобританию посылок никак не изменятся. Читать далее...
«Известия»: иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Министерство иностранных дел РФ по поручению правительства разрабатывает законопроект, согласно которому сроки пребывания на территории России иностранных граждан с туристической визой увеличатся до шести месяцев. Читать далее...
Анетт Контавейт не смогла выйти в полуфинал Australian Open
В ночь на среду занимающая 31-е место в мировом рейтинге эстонка в поединке 1/4 финала открытого чемпионата Австралии по теннису без шансов уступила экс-первой, а ныне третьей ракетке мира, представительнице Румынии Симоне Халеп - 1:6, 1:6. Читать далее...
В ВАДА сообщили о манипуляциях со 145 допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории
Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что организация выявила манипуляции со 145 из 298 записей о пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которые оказались под подозрением. Читать далее...
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусе
Штамм коронавируса 2019-nCoV быстро распространяется по Китаю, но еще быстрее по миру расходятся слухи и «альтернативные теории» о нем. Говорят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса». Читать далее...
Преступление в подростковом возрасте испортило человеку жизнь: разбирательства продолжаются уже 25 лет
Эта история началась в 1990-м году в одном из подвалов теплового узла на улице Гертрудес – одной из центральных улиц Риги, где у подростков была штаб-квартира. Дети бродили, обчищали местные офисы, ночевали в подвале, пили алкоголь. Среди них был Роман Синицин, который до сих пор находится под судом по обвинению в причастности к краже 25 лет назад. Читать далее...