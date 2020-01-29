Ср, 29.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: новая квартира Криштиану Роналду заставляет болельщиков ахать от восторга и удивления

Галерея: новая квартира Криштиану Роналду заставляет болельщиков ахать от восторга и удивления

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду побил своеобразный рекорд. Он приобрел самую дорогую за всю историю продаж квартиру в Лиссабоне, оповестил нас Kodustiil.

Издание Vanguard Properties опубликовало фотографии недвижимости. Шикарная квартира с видом на исторический центр Лиссабона расположена в районе Avenida de Liberdade. Местные СМИ сообщают, что Роналду купил квартиру в июле прошлого года. В квартире площадью 290 квадратных метров, кроме всего прочего, есть три спальни, спа, бассейн и тренажерный зал. 

Роналду купил эту роскошную квартиру после того, как продал за 2,3 миллиона евро свою виллу на севере Португалии товарищу по команде, пишет realestate.com.au. Цена квартиры - примерно 6,75 млн евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ