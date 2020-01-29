Галерея: новая квартира Криштиану Роналду заставляет болельщиков ахать от восторга и удивления

Издание Vanguard Properties опубликовало фотографии недвижимости. Шикарная квартира с видом на исторический центр Лиссабона расположена в районе Avenida de Liberdade. Местные СМИ сообщают, что Роналду купил квартиру в июле прошлого года. В квартире площадью 290 квадратных метров, кроме всего прочего, есть три спальни, спа, бассейн и тренажерный зал.