У виадука и туннелей Хааберсти появились официальные названия

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги названия для виадука и туннелей выбирали совместно с жителями района и находящимися в районе предприятиями . «На сегодняшнем заседании мэрии проект поиска названий окончательно завершился. Опыт показал, что благодаря совместной работе, различные начинания можно довести до решения», - сказал Ханимяги.

Он добавил, что на организованный управой конкурс поступило 700 вариантов названий, из которых городская комиссия по топонимике выбрала три. Эти названия были выставлены на народное голосование. «Виадук Хааберсти – важная транспортная развязка района. Надеюсь, что выбранные жителями названия приживутся и будут активно использоваться как жителями так и гостями района»,- сказал Ханимяги.

Виадук, протяженностью 227 метров и длиной 5 метров, построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все желающие могли предлагать свои варианты названия для виадука и для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте-теэ. Всего на конкурс было прислано более 700 вариантов названий, которые были связаны с историей Ыйсмяэ и Хааберсти или с различными учреждениями и предприятиями района.