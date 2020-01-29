Галерея и прямая трансляция ⟩ В Рийгикогу проходит голосование по пенсионной реформе, увязанное с голосованием о доверии правительству

Перед голосованием на вопросы Рийгикогу ответил Юри Ратас, который должен был отчитаться о пенсионной реформе, терпимости, доверии, сотрудничестве с правительством, свободе слова, конституционных противоречиях, людях с ограниченными возможностями и реформе аптек. Также в течение инфочаса проходит голосование о доверии.

Большинство изменений, внесенных в законопроект, вступят в силу в 2021 году. Это потребует разработки других ИТ-систем, поддерживающих работу второй пенсионной ступени, и других подготовительных мероприятий в 2020 году.

Представители оппозиции в среду явились к началу заседания Рийгикогу с лозунгами и плакатами протеста против пенсионной реформы. В связи с этим намеченное на 14 часов начало обсуждения законопроекта было отложено на некоторое время.

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что голосование по проекту пенсионной реформы коалиция увязала с голосованием о доверии правительству.