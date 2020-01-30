Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью

Вся мировая культура основана на том, что сегодня именуют культурной апроприацией, без взаимного обмена ее не существует, разве что где-то еще в амазонских джунглях. Люди, не понимающие истории, меряют прошлое сегодняшними однодневными шаблонами, полагая их вечными, и полностью это прошлое перелицовывают. Критерием «годности» в искусстве становится то, «кем» и «о чем» создано произведение, а не «как», что было важно тысячелетиями.

И еще один трагический аспект текущего переворота: он полностью отрицает роль юмора в культуре, как высокой, так и низкой. Когда ты уверен, что на твоей стороне абсолютная правота, тебе смеяться незачем, и никому другому ты не позволишь. Мы ведь обыкновенно смеемся над недостатками — чужими, если мы немного глупее, своими, если мы умнее. В обществе, где о любых недостатках фактически запрещено упоминать, смеху нет места.

Лично мне все это пока повредило минимально, но я-то никогда не был в центре американской литературной жизни. Не говоря уже о том, что поэт я достаточно эзотерический и на широкие площади не выплескиваюсь. Но и в российской культурной среде нарастает чувство духоты. У людей все больше принципов, не подлежащих не то что осуждению...обсуждению.

— Вы застали время, когда одной из ведущих ценностей западного общества была свобода слова. Сейчас ей на смену пришла идея социальной справедливости: перед тем, как озвучить свое мнение, нужно крепко подумать, не заденет ли оно чьих-то чувств. Лично вам какая из этих двух идей ближе?

— Да, именно в этом средоточие катастрофы. Каждый день список фактически запрещенных к обсуждению проблем становится длиннее. И неважно, что эти запреты в странах Запада не подкреплены законодательством, они от этого не слабее. Для меня симптоматичен случай, когда американский журнал с солидной репутацией The New York Review of Books уволил только что назначенного главного редактора после того, как он опубликовал попытку апологии автора, который стал мишенью #metoo. Здесь даже не играет роли, насколько заслуженными были обвинения. Просто журнал дает знать, что некоторые темы не подлежат дискуссии. После этого я прекратил свою подписку.

Тут надо понять, что мы кладем реальную свободу слова на чашу весов против чьей-то идеи социальной справедливости, и равновесия тут никакого быть не может. Не говоря уже о том, что социальная справедливость — это недостижимый идеал, тогда как свобода слова — простая дихотомия, да или нет, и ее отсутствие исключает возможность обсуждения навязываемых идеалов.

— Есть точка зрения, способная уязвить представителя меньшинства, а есть ее последствия — травля в соцсетях, например. Или, того хуже, травля в реальной жизни. Мне эти истории напоминают средневековую охоту на ведьм.

— Травля в сетях сама по себе способна довести до отчаяния, но тут рушатся репутации и карьеры в отсутствие любой возможности оправдаться. Мне это напоминает процессы «разоружения перед партией» в СССР в 30-е годы прошлого века. И параллель усугубляется тем, что у обвиняемых, как свидетельствует вышеупомянутый казус с журналом, изначально нет способа ни оправдаться, ни представить хотя бы минимальные аргументы в свое оправдание. После окончания Второй мировой войны западное общество проделало большой путь в сторону либерализации и взаимной толерантности. По мне это и есть путь к справедливости, хотя я не закрываю глаз на проблемы имущественного неравенства. Сегодня мы видим откат от этого идеала и пародию на прогресс.

— Оскорбляются верующие, представители ЛГБТ, феминистки, темнокожие. Жаловаться — означает иметь символический капитал. Мнение, отличное от леволиберального дискурса, должно быть наказуемо. Куда, на ваш взгляд, должна развиться эта идея в здоровом обществе будущего?