Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью

— Вы застали время, когда одной из ведущих ценностей западного общества была свобода слова. Сейчас ей на смену пришла идея социальной справедливости: перед тем, как озвучить свое мнение, нужно крепко подумать, не заденет ли оно чьих-то чувств. Лично вам какая из этих двух идей ближе?

— Да, именно в этом средоточие катастрофы. Каждый день список фактически запрещенных к обсуждению проблем становится длиннее. И неважно, что эти запреты в странах Запада не подкреплены законодательством, они от этого не слабее. Для меня симптоматичен случай, когда американский журнал с солидной репутацией The New York Review of Books уволил только что назначенного главного редактора после того, как он опубликовал попытку апологии автора, который стал мишенью #metoo. Здесь даже не играет роли, насколько заслуженными были обвинения. Просто журнал дает знать, что некоторые темы не подлежат дискуссии. После этого я прекратил свою подписку.