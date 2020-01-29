Осторожно: этот интернет-магазин продолжает не выполнять заказы и не возвращать деньги

Впервые TTJA выписал э-магазину штраф в октябре прошлого года, поскольку им поступили десятки жалоб на то, что продавец не смог доставить заказанный товар и затягивал с возвратом денег. После этого в департамент поступило еще 26 новых обращений по той же проблеме: покупатели не получили ни товар, ни возврат средств. Поэтому TTJA назначил штраф во второй раз.

Департамент предупреждает, что reset.ee на данный момент все еще использует нечестные методы торговли. Прежде чем что-то заказывать с этого сайта, департамент советует связаться с фирмой и спросить, доступен ли товар на самом деле. Если товар сразу забрать нельзя, следует узнать, сколько времени займет доставка и откуда товар будет идти. Продавец должен выполнить заказ не позднее чем через 30 дней, если в договоре не значатся иные сроки. Также сам покупатель может дать дополнительные время продавцу, но не обязан. В случае задержки товара, у клиента есть право разорвать договор и вернуть потраченную сумму денег.

Дополнительное время, если клиент все-таки хочет дождаться товара, никак не регулируется и зависит от соглашения между покупателем и продавцом.