Ср, 29.01.2020
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Хельме: оценку деятельности Краниха дадут следственные органы

Министр финансов Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня министр финансов Мартин Хельме встречался с правлением и советом предприятия Eesti Loto, чтобы получить обзор деятельности бывшего главы госпредприятия и нынешнего члена парламента Хейки Краниха в период, когда он занимался поиском новых помещений для Eesti Loto и заключением договора об аренде.

«Нынешнее руководство Eesti Loto представило обзор событий тех дней. И могу сказать, что спецпроверка не обеспечит нас какой-то дополнительной информацией. По этой причине я в настоящее время не вижу в ней необходимости», - передала слова Хельме пресс-служба.

«Была ли сделка совершена в результате чьих-либо незаконных действий, должны выяснить следственные органы. Eesti Loto всячески сотрудничает с ними», - добавил он.

«Приятно осознавать, что в связи с заключением данной сделки Eesti Loto не понесло финансовые потери», - признал министр.

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