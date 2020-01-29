Хельме: оценку деятельности Краниха дадут следственные органы

«Нынешнее руководство Eesti Loto представило обзор событий тех дней. И могу сказать, что спецпроверка не обеспечит нас какой-то дополнительной информацией. По этой причине я в настоящее время не вижу в ней необходимости», - передала слова Хельме пресс-служба.