Хельме: оценку деятельности Краниха дадут следственные органы

Сегодня министр финансов Мартин Хельме встречался с правлением и советом предприятия Eesti Loto, чтобы получить обзор деятельности бывшего главы госпредприятия и нынешнего члена парламента Хейки Краниха в период, когда он занимался поиском новых помещений для Eesti Loto и заключением договора об аренде.
«Нынешнее руководство Eesti Loto представило обзор событий тех дней. И могу сказать, что спецпроверка не обеспечит нас какой-то дополнительной информацией. По этой причине я в настоящее время не вижу в ней необходимости», - передала слова Хельме пресс-служба.
«Была ли сделка совершена в результате чьих-либо незаконных действий, должны выяснить следственные органы. Eesti Loto всячески сотрудничает с ними», - добавил он.
«Приятно осознавать, что в связи с заключением данной сделки Eesti Loto не понесло финансовые потери», - признал министр.