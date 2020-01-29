Лидер "партии Брекзита" продолжит борьбу за разрушение ЕС

Найджел Фарадж, который агитировал за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза: "Я полностью против него в его нынешнем виде, я хочу, чтобы он был разрушен". Он убежден, что Дания, Польша и Италия могут стать следующими странами, которые покинут ЕС.

Перед голосованием в Европарламенте по договору о выходе в среду утром в Брюсселе посол Великобритании в ЕС Тим Барроу вручил документ о ратификации договора о выходе страны из Евросоюза. Голосование в Европарламенте сократит число евродепутатов на 73 британских мандата до 678. Великобритания покинет Евросоюз в полночь 1 февраля.