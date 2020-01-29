Стрельба на улице Теллискиви: полиция прекратила уголовное дело

Напомним, что 21 июня прошлого года около трех часов ночи на улице Теллискиви вооруженный пистолетом человек открыл стрельбу по таксистам. Раненых доставили в больницу. Один из них – 32-летний мужчина — от полученных ранений скончался в больнице. Второй таксист также получил тяжелые ранения, но врачам удалось спасти его жизнь.

Стрелком оказался работавший ранее таксистом 30-летний Райво, который после совершения преступления скрылся в неизвестном направлении. Полиция развернула широкомасштабную поисковую операцию. В тот же день около 15.00 в полицию сообщили, что подпадающего под описание человека видели на автобусной остановке в Набала. Когда на место прибыл полицейский патруль, Райво, не говоря ни слова, выстрелил в себя.

«В рамках уголовного производства не была установлено какой-либо связи между Райво и ранеными таксистами. В связи с гибелью стрелка некоторые вопросы остались без ответа. Понять мотивы поступка не помогли и прочие данные, собранные в ходе следствия. В то же время можно точно сказать, что целью стрелка были таксисты», - сообщил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Старший прокурор Катрин Паэсоо пояснила, что уголовное производство прекратили в связи со смертью подозреваемого. «Несмотря на то, что довольно быстро удалось установить, что Райво действовал в одиночку, а также стало понято, что в связи с его смертью уголовное производство будет прекращено, мы провели определенные следственные действия, чтобы не нарушить прав как самих раненых таксистов, так и их близких», - сказала она.