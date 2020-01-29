Ср, 29.01.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев

Горячо ожидаемая функция возвращается на Android-смартфоны

Android.

ФОТО: Andre M. Chang/Zumapress.com

Пару недель назад обнаружились первые признаки на скорое появление функции записи звонков в приложении Google Phone.

Версия Google Phone 43, разобранная тогда специалистами очень тщательно, содержала несколько строк, указывающих на скорый запуск функции. С новой версией Google Phone 44 энтузиасты уже сумели полностью ее активировать, пишет Ixbt.com.

Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers смогли протестировать запись при звонке с Pixel 4 на OnePlus 7 Pro и наоборот. При этом главный редактор XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) в свежей бета-версии Google Phone на своем Pixel 4 XL не смог найти кнопку «Запись», когда позвонил на него с iPhone.

Горячо ожидаемая функция возвращается на смартфоны Android
 

Как заключили специалисты, функция уже полностью готова в Google Phone и официальный запуск для обычных пользователей — вопрос только времени. 

Фирменное приложение набора номера Google Phone предустанавливается на линейку Google Pixel, смартфоны с чистым Android в рамках программы Android One и Xiaomi в ряде стран Европы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ