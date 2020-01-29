Дневник путешествия в Антарктиду: наконец-то настал этот долгожданный день

Спросонья не мог понять - с чем, чей день рождения? И тут до меня дошло. Сегодня ЭТОТ день!

День, к которому мы плыли полгода. Ровно 200 лет назад в такой же туманный и штормовой день Фабиан Готлиб фон Беллинсгаузен впервые увидел Антарктический континент. Мы были на пути к месту назначения. Мы были частью антарктического безумия, штормов, айсбергов, ледников, пингвинов и китов почти месяц и ждали этого дня. Капризная антарктическая погода могла не пустить нас вовремя на место назначения. Последние сутки перед празднованием были самыми яростными из всех пережитых. Мы шли в шторм со скоростью в два узла против ветра. В конце концов погода все же сжалилась.

С другой стороны, из Пунта-Аренас, в это же время руководитель экспедиции Тийт Пруул пересек пролив Дрейка на военном корабле Чили. Военно-транспортный корабль Aquiles бросил якорь за несколько часов до нас. Когда мы вошли в бухту, мы махали с палубы Тийту, стоявшему на капитанском мостике большого корабля, и надеялись сразу встретиться, но не тут-то было. Военные правила строги, и если ветер сильнее 15 узлов, надувные лодки не спускают, и никого не выпускают с корабля. Ситуация была разрешена экстренным решением капитана военного корабля. Надувная лодка «Адмирала Беллинсгаузена» была с наступлением ночи отправлена на чилийское судно, и Тийт, («friend, at your own risk» - «друг, на твой страх и риск»), был отпущен по веревочной лестнице на надувную лодку. Наша команда наконец собралась вместе, чтобы сделать последние приготовления к праздничному дню.

Дождливым утром знаменательного дня направились на чилийскую базу Эдуардо Фрея, где была представлена юбилейная монета в два евро, выпущенная и привезенная в Антарктиду по этому случаю.

У соседей чилийской базы, российской базы «Беллинсгаузен», повара готовили и пекли в течение трех дней, а в их большом конференц-зале ученые из соседних баз и наша команда собрались, чтобы попробовать картофельный салат и огромный юбилейный торт. Мы были единственными приглашенными гостями, у которых нет базы в Антарктиде. В своем выступлении президент Керсти Кальюлайд пообещала, что если это когда-нибудь произойдет, база будет абсолютно климатически нейтральной. Поскольку у нас еще нет идеальных решений для создания такой базы, мы не будем спешить.

На встрече мы представили гостям выпущенную к знаменательному дню антарктическую марку, которую подарили ученым с базы «Беллинсгаузен» и прилетевшему на место министру природных ресурсов России. В суровых условиях Антарктиды ни национальность, ни политические убеждения не мешают людям держаться вместе. Атмосфера была праздничной и очень дружелюбной. Рядом с флагштоком российской базы развевались флаги всех присутствующих, в том числе - наш сине-черно-белый. Во время рейда на якоре стояли семь кораблей, среди которых и наш парусник.

Праздничный торт резали вместе представители всех баз и наш президент. Матрос адмирала Беллинсгаузена Керсти Кальюлайд имела честь раздать торт. В своем выступлении президент пожелала, чтобы к 300-летию открытия Антарктиды у нас были в сохранности и, возможно, увеличились нынешние ледники. Мы все равны перед изменениями климата и должны бороться вместе, независимо от пола, национальности, расы и всего остального. Встреча здесь подтвердила, что если бы мы действительно хотели, мы могли бы работать вместе.

Рядом с недавно установленной на побережье скульптурой Беллинсгаузена с помощью рабочих российской базы прикрепили металлическую табличку EV100 с надписью «EV100 Antarktikas 28.01.2020».