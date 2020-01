Дневник путешествия в Антарктиду: наконец-то настал этот долгожданный день

С другой стороны, из Пунта-Аренас, в это же время руководитель экспедиции Тийт Пруул пересек пролив Дрейка на военном корабле Чили. Военно-транспортный корабль Aquiles бросил якорь за несколько часов до нас. Когда мы вошли в бухту, мы махали с палубы Тийту, стоявшему на капитанском мостике большого корабля, и надеялись сразу встретиться, но не тут-то было. Военные правила строги, и если ветер сильнее 15 узлов, надувные лодки не спускают, и никого не выпускают с корабля. Ситуация была разрешена экстренным решением капитана военного корабля. Надувная лодка «Адмирала Беллинсгаузена» была с наступлением ночи отправлена на чилийское судно, и Тийт, («friend, at your own risk» - «друг, на твой страх и риск»), был отпущен по веревочной лестнице на надувную лодку. Наша команда наконец собралась вместе, чтобы сделать последние приготовления к праздничному дню.