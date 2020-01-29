Эстония планирует поддержать пострадавшую от пожаров Австралию 50 000 евро

Правительство обсудит предложение выделить Министерству иностранных дел 50 000 евро из государственного резерва, на оказание поддержки работы комитета Международного Красного Креста по смягчению последствий пожаров в Австралии, сообщила в среду пресс-служба правительства.

Австралийский Красный Крест принимает активное участие в спасении жертв пожаров, предоставляя им кров, продовольственную и психологическую помощь, консультируя по вопросам реабилитации пострадавших домохозяйств, и а также многое другое, что помогает облегчить страдания спасенных от пожара.