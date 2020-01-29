Эстония планирует поддержать пострадавшую от пожаров Австралию 50 000 евро

На предстоящем в четверг заседании правительство обсудит выделение 50 000 евро Австралии на смягчение последствий пожара.
Правительство обсудит предложение выделить Министерству иностранных дел 50 000 евро из государственного резерва, на оказание поддержки работы комитета Международного Красного Креста по смягчению последствий пожаров в Австралии, сообщила в среду пресс-служба правительства.
Австралийский Красный Крест принимает активное участие в спасении жертв пожаров, предоставляя им кров, продовольственную и психологическую помощь, консультируя по вопросам реабилитации пострадавших домохозяйств, и а также многое другое, что помогает облегчить страдания спасенных от пожара.
Поскольку Австралия не входит в число малоразвитых стран, и поэтому Министерство иностранных дел не имеет права финансировать такую поддержку из статьи своего бюджета на цели сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Аналогичным образом резервный фонд правительства Эстонии в августе 2017 года оказал поддержку США в смягчении последствий стихийного бедствия в Техасе.