Эстония может установить дипломатические отношения с Мальтийским орденом

Министерство иностранных дел хочет установить дипломатические отношения между Эстонией и Суверенным военным орденом рыцарей-госпитальеров Святого Иерусалима, Родоса и Мальты, сообщила BNS в среду пресс-служба МИД.

По словам пресс-секретаря, министерство несколько раз обсуждало вопрос установления дипломатических отношений с Мальтийским орденом, последний раз в 2007 и 2008 годах, как по предложению Мальтийского ордена, так и в качестве возникающей в международных отношениях возможности расширить круг дипломатических отношений Эстонии.

По мнению МИДа, установление дипломатических отношений с Мальтийским орденом создаст условия для сотрудничества как на двусторонней основе, так и в международных организациях и будет способствовать общему развитию отношений с католическим миром. Это также дало бы возможность сотрудничать с этой влиятельной благотворительной организацией в сфере гуманитарной помощи и сотрудничества в целях развития.

Мальтийский Орден - это суверенный католический орден, в основном занимающийся гуманитарной деятельностью, имеющий дипломатические отношения со 109 странами и Европейским Союзом. Орден имеет статус постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций.