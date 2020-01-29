Нужна ваша помощь! Полиция ищет 14-летнюю Марию

Близкие сообщили в полицию о сбежавшей из дома девушке поздно вечером 27 января. Тем же вечером и ночью полиция проверила разные адреса в Силламяэ на случай, если она проводит время у кого-то из знакомых. Также пообщались с друзьями и соучениками Марии, чтобы собрать информацию о том, куда девушке нравится ходить и находиться. К сожалению, ни в одном из проверенных мест найти ее не удалось, также не удалось получить от знакомых и близких информацию, которая помогла бы установить местонахождение Марии.

Известно, что в школу она ни вчера, ни сегодня не пришла, в момент ухода из дома ее телефон был выключен. Полиция продолжит сбор информации и проверку мест, где она может находиться, до тех пор, пока ее местонахождение не будет установлено.

Рост Марии - 160 см, она худая. Когда она уходила из дома, на ней было темное пальто, джинсы и розовый рюкзак. Она носит очки.

Если кто-то в последние дни видел соответствующую описанию девушку или знает, где она может быть, полиция просит сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

Мария. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet