Официально подтверждено: в Финляндии констатирован первый случай коронавируса

32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.

Около 15 человек могут быть заражены - за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.

На экстренной пресс-конференции представители THL заявили, что ситуация находится под контролем и нет никаких причин для паники. Пока случаев массового заражения коронавирусом за пределами Китая не наблюдается, а в ЕС таковых меньше десятка.

Был уточнен вопрос, касающийся 15 человек, которых классифицируют как "подвергшиеся риску заражения". Это люди, которые провели с больной более 15 минут в одном помещении. Они не жалуются на здоровье, но за их состоянием пристально наблюдает - то есть, с ними регулярно контактируют, но они не изолированы.