Из T1 уходит очередной магазин: владелец очень хороший, но клиентов нет

«Про T1 я не скажу ни одного плохого слова и очернять их не собираюсь. Никакой плохой истории вы от меня не получите!» - сказал он.

И хотя владелец товаров для кухни Bon Appetit закрыл в понедельник двери в T1 Mall of Tallinn, пайщик предприятия Терье Варе был категорически против того, чтобы при его участии в СМИ появилась статья, в которой ругают T1. «Я не знаю, кто эти люди, которые передают в СМИ протоколы собраний, и почему они это делают», - сказал Варе. Его опыт общения с руководством нового торгового центра был исключительно положительным. Но, к сожалению, того же нельзя сказать о показателях продаж.

Bon Appetit переехал из торгового центра Rocca Al Mare в T1 с большими ожиданиями. Оглядываясь назад, Варе сказал, что концепция и планировка здания T1 казались в хорошем смысле не такими, как в других торговых центрах, поэтому были большие ожидания. Однако общеизвестно, что на сегодняшний день покупателей в T1 крайне мало.

Варе не мог дать однозначного ответа относительно того, почему торговый центр не заработал как следует, потому что, по его мнению, это очень хорошее и современное место с широкими коридорами, логичной планировкой и приятной ненавязчивой фоновой музыкой. Для некоторых дизайн интерьера, который ему нравится, может показаться слишком массивным, но ведь соседний торговый центр Юлемисте тоже выглядит излишне мощно, но безвозвратно завоевал сердца людей. Говоря о том, чего не хватает в T1, помимо покупателей, Варе и специалист по обслуживанию клиентов в Bon Appetit Керту, указали на отсутствие магазина, являющего гвоздем программы.

И хотя руководитель центра Аллан Реммелькоор может надеяться, что гвоздем программы может стать открывшееся в ноябре представительство Debenhams, но если пройтись по T1, то очевидно, что положение существенно не улучшилось за пару месяцев.

Представительство Bon Appetit закрыло двери в T1-s 27 января. ФОТО: Magnus Altküla

В Bon Appet приняли решение покинуть T1 в декабре. И хотя мы не говорили о точных цифрах, Варе подтвердил, что решили быстро, из чего можно заключить, что убытков у магазина было больше, чем было приемлемо. На данный момент у магазина нет другой съемной площади, деятельность продолжат в интернет-магазине. Поэтому из предприятия, конечно, должны будут уйти люди, ежедневно обслуживавшие клиентов в T1. «Если благодаря этой статьи мои сотрудники найдут новое рабочее место, это было бы уже по крайне мере что-то, потому что они большие молодцы и делали свою работу от всего сердца», - сказал Варе, отметив, что самое печальное в этой ситуации - уход хороших людей.

Доля туристов в T1 невелика, и Варе полагает, что, вероятно, там должна быть гостиница или аналогичные услуги - как в недавно открывшемся торговом центре Трипла в Хельсинки. Руководство T1, очевидно, поняло это, поскольку они планируют построить SPA на третьем этаже.

И хотя Варе сказал, что руководство было открытым и внимательным к своим арендаторам, и было бы трудно требовать от них чего-то большего, это не устраняет недостатка клиентов. Например, специалист по обслуживанию клиентов Керту, сомневалась, что T1 вообще станет торговым центром. Ее опыт говорит о том, что, хотя развлекательный этаж относительно популярен, магазины просто не посещают. По мнению команды Bon Appetit, здесь в значительной степени дело в отсутствии магазинов для мужчин. ON/OFF, пожалуй, - единственный гвоздь программы, но представительство этого магазина также находится в соседнем центре Sikupilli. Они отмечают, что в T1 в настоящее время не хватает известных магазинов мужской и спортивной одежды.