Девушка, отправившаяся сводить счеты с жизнью, провела в лесу 16 часов

Ежегодно полиция получает примерно 4500 сообщений о пропавших людях. Большинство из них – случаи со счастливым концом, тем не менее, полиция каждый год не находит 10-20 человек. Как правило, такие истории рассказываются с точки зрения принимающих участие в поиске людей, но героиня передачи "Очевидец" согласилась поделиться тем, как отправилась в лес в надежде замерзнуть насмерть, передает Rus.ERR.