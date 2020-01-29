Девушка, отправившаяся сводить счеты с жизнью, провела в лесу 16 часов

Ежегодно полиция получает примерно 4500 сообщений о пропавших людях. Большинство из них – случаи со счастливым концом, тем не менее, полиция каждый год не находит 10-20 человек. Как правило, такие истории рассказываются с точки зрения принимающих участие в поиске людей, но героиня передачи "Очевидец" согласилась поделиться тем, как отправилась в лес в надежде замерзнуть насмерть, передает Rus.ERR.
"У меня не было четкой цели, хотелось забраться подальше, спрятаться ото всех", – рассказывает Грит, два года назад отправившаяся в лес сводить счеты с жизнью.
Она пролежала в лесу под воздействием таблеток и алкоголя 16 часов, пока ее не нашли пограничники и полицейские.
В тот момент Грит была разочарована, но спустя два года испытывает благодарность.