Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Девушку остановили в транзитной зоне, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В багаже, к которому у Иссахар не было доступа во время полета, были найдены 9,6 грамма гашиша. Сама Наама Иссахар вину в контрабанде наркотиков не признала. В Израиле в то время сообщалось, что Россия предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова. Тем не менее Бурков был экстрадирован в США, где пошел на сделку со следствием.