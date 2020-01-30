Выбор директора подлил масла в огонь школьного конфликта

Пришедшее в понедельник на этой неделе решение предложить на место директора Кивиылиской 1-й средней школы Тармо Валгепеа вновь раздуло затихнувший было конфликт вокруг школы: община недовольна, учителя готовы уйти, день рождения школы отменяется, а волостному старейшине вновь представили заявление о выражении недоверия, пишет "Северное побережье".
Учителя Кивиылиской 1-й средней школы, долгое время требовавшие восстановления в должности директора школы Хейди Уусталу, отменили намеченную на 13 января забастовку из-за обещания волостного старейшины найти компромисс. Поскольку сделанные волостным управлением Хейди Уусталу предложения были, по их оценке, бессодержательными и истинного соглашения волостное управление не желало, то школьный конфликт решили разрешить таким образом, чтобы учителя кивиылиской школы, попечительский совет и община могли сказать свое слово при выборе директора школы. Волостное управление тоже несколько раз обещало, что предпочтение отдадут подходящему кандидату из самой школы.
Ждали нового начала
Хотя в сформированную волостным старейшиной конкурсную комиссию по выбору школьного руководителя были включены представители как школы, так и школьного попечительского совета, в нее входили также шесть связанных с волостным управлением человек, которые и проголосовали за то, чтобы предложить должность директора Кивиылиской 1-й средней школы Тармо Валгепеа. Это вызвало новую волну разочарования как в школе, так и в попечительском совете и общине.
"У нас до последнего момента сохранялась надежда, что волостной старейшина сдержит обещание и при выборе нового директора учтут пожелание коллектива школы продолжить работу с выросшим в нашем коллективе руководителем, который сможет вывести нас из кризисной ситуации, чтобы единой командой двигаться дальше. К сожалению, результат конкурса на место директора показал, что восстановление рабочего мира в школе не является истинным желанием волостных руководителей", - сказала руководитель по интересам кивиылиской школы Хелена Пайст.
По ее словам, учителя почувствовали, что они не готовы устроить в эти выходные праздник в честь дня рождения школы, и впервые за 88 лет двери школы не будут открыты перед выпускниками в начале февраля.
Кивиылиская школа, в декабре неожиданно оставшаяся без директора и ощутившая после этого очень большую поддержку общины, планировала в этом году устроить день рождения школы не только для учеников и выпускников школы, но и для родителей и всей общины. "У нас было желание символично начать новый период в нашей школе вместе с общиной, - сказала Пайст. - Сейчас нет места радости, и педколлектив решил, что намеченный на 1 февраля праздник в честь годовщины школы будет отменен".
Такое же недовольство охватило школьный попечительский совет. Он выступил с открытым обращением, в котором осуждают поведение волостного управления и требуют отставки как волостного старейшины, так и председателя волостного собрания.
Больше всего попечительский совет и родителей волнует то, что первые учителя уже подали заявления об уходе. В том числе очень признанная и любимая учитель эстонского языка и литературы Ану Вау, тоже баллотировавшаяся на место директора. "Хоть сколько-то осведомленный в области образования человек знает, как трудно найти сегодня в школу учителей, чтобы предложить детям хорошее образование. Кивиылиская 1-я средняя школа справилась с этим, у нас много молодых учителей. Однако нынешняя волостная власть не понимает этого и создала ситуацию, когда попечительский совет испытывает большую тревогу за дальнейшую судьбу образовательного пути детей. Уходят несколько учителей", - говорится в обращении попечительского совета.
Новое заявление о выражении недоверия
Хотя чуть более месяца назад оппозиция подала заявление о выражении недоверия как волостному старейшине, так и председателю волостного собрания, на состоявшемся во вторник заседании волостного собрания на стол положили новое заявление о выражении недоверия волостному старейшине. Поскольку нельзя по одинаковой причине подавать заявление о выражении недоверия в течение трех месяцев, то на этот раз волостного старейшину Виктора Рауама обвинили в неспособности назначить временного руководителя для школы, остающейся без директора с 5 декабря. "Мы находим, что волостной старейшина своей бездеятельностью создал ситуацию, когда в крупнейшей школе Люганузеской волости не имелось директора, что тормозило руководство школой и работу школы. Исходя из вышесказанного, волостной старейшина не может оставаться на своей должности", - говорится в заявлении, подписанном пятью членами волостного собрания - Ристо Линдебергом, Хейди Уусталу, Мехисом Крейсманом, Наймой Соппе и Андреа Эйхе.
"Если самоуправленческий руководитель сделал своей навязчивой идеей уничтожить одну школу общины, не прислушиваясь ни к учителям, ни к родителям, ни к предпринимателям или кому-то еще, то ему не место во главе волости. Подтверждением навязчивой идеи служит и то, что у Рауама и в мыслях не было найти какое-то решение, ведь высказанные компромиссные предложения нельзя было воспринимать всерьез", - сказал член волостного собрания Ристо Линдеберг.
Давление одной группы по интересам
"Ну, если нет чем-то более умным заняться, то пусть", - прокомментировал старейшина Виктор Рауам поданное заявление о выражении ему недоверия.
Он не согласен с предъявленными ему обвинениями, будто школа оставалась без временного руководителя. В соответствии как с решением волостного управления, так и основного положения школы, обязанности директора временно переходят к завучу. Поскольку завуч не пожелал взять на себя ответственность как подписывающийся, то эту задачу выполнял за него волостной старейшина. "Я пошел навстречу, подписывал счета, приказы", - перечислил он.
По словам Рауама, несправедливы также высказывания школы, будто он не выполнил свое обещание. Напротив, он соблюдал то соглашение, которое заключили на переговорах, и вел переговоры с Хейди Уусталу. "Выбор школьного руководителя я мог бы резюмировать словами нашего волостного секретаря: если отставить в сторону весь прочий шум, то Тармо Валгепеа - это самый сильный кандидат", - сказал он, подтвердив, что их цель - через сильного руководителя добиться разрешения кризиса.
От решения они не отступят. "Мы не можем подчиниться давлению одной группы по интересам", - сказал он и добавил, что это уж слишком - называть общиной сторонников Кивиылиской 1-й средней школы и родителей, ведь в общине 8500 человек и, конечно, не все они придерживаются в этом вопросе единого мнения.