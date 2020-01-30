Выбор директора подлил масла в огонь школьного конфликта

Учителя Кивиылиской 1-й средней школы, долгое время требовавшие восстановления в должности директора школы Хейди Уусталу, отменили намеченную на 13 января забастовку из-за обещания волостного старейшины найти компромисс. Поскольку сделанные волостным управлением Хейди Уусталу предложения были, по их оценке, бессодержательными и истинного соглашения волостное управление не желало, то школьный конфликт решили разрешить таким образом, чтобы учителя кивиылиской школы, попечительский совет и община могли сказать свое слово при выборе директора школы. Волостное управление тоже несколько раз обещало, что предпочтение отдадут подходящему кандидату из самой школы.

Ждали нового начала

Хотя в сформированную волостным старейшиной конкурсную комиссию по выбору школьного руководителя были включены представители как школы, так и школьного попечительского совета, в нее входили также шесть связанных с волостным управлением человек, которые и проголосовали за то, чтобы предложить должность директора Кивиылиской 1-й средней школы Тармо Валгепеа. Это вызвало новую волну разочарования как в школе, так и в попечительском совете и общине.

"У нас до последнего момента сохранялась надежда, что волостной старейшина сдержит обещание и при выборе нового директора учтут пожелание коллектива школы продолжить работу с выросшим в нашем коллективе руководителем, который сможет вывести нас из кризисной ситуации, чтобы единой командой двигаться дальше. К сожалению, результат конкурса на место директора показал, что восстановление рабочего мира в школе не является истинным желанием волостных руководителей", - сказала руководитель по интересам кивиылиской школы Хелена Пайст.

По ее словам, учителя почувствовали, что они не готовы устроить в эти выходные праздник в честь дня рождения школы, и впервые за 88 лет двери школы не будут открыты перед выпускниками в начале февраля.

Кивиылиская школа, в декабре неожиданно оставшаяся без директора и ощутившая после этого очень большую поддержку общины, планировала в этом году устроить день рождения школы не только для учеников и выпускников школы, но и для родителей и всей общины. "У нас было желание символично начать новый период в нашей школе вместе с общиной, - сказала Пайст. - Сейчас нет места радости, и педколлектив решил, что намеченный на 1 февраля праздник в честь годовщины школы будет отменен".

Такое же недовольство охватило школьный попечительский совет. Он выступил с открытым обращением, в котором осуждают поведение волостного управления и требуют отставки как волостного старейшины, так и председателя волостного собрания.