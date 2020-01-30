Задержаны руководитель больницы и два хирурга

«В одном случае тендер не был проведен, хотя закон того требовал. Во втором случае условия тендера были поставлены таким образом, чтобы выиграло определенное предприятие», - сказала Кивиоя.

Прокурор подчеркнула, что на проблемные тендеры в Восточно-Таллиннской центральной больнице обратило внимание Министерство финансов.

Вчера совет больницы решил приостановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ. Прокуратура не считает необходимым отстранять от работы в больнице других подозреваемых. Первичные процессуальные действия завершены, и расследование не будет влиять на работу врачей.

Сейчас прокуратура будет изучать конфискованные в ходе обыска документы и общаться со свидетелями. «Дальнейшая цель - получить исчерпывающий обзор о проведении тендера. После установления всех обстоятельств прокуратура должна будет решить, предъявлять обвинение или нет», - уточнила прокурор Кивиоя.

Вчера вечером соответствующие органы завершили следственные действия и все задержанные вышли на свободу. Ральф Алликвеэ не захотел что либо комментировать. «Спасибо! Приятно, что вы позвонили», - ответил Алликвеэ и повесил трубку.

Во вторник утром сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех работников Ида-Таллиннской больницы, троим из них – члену правления и двум врачам – предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.

Врачам и четвертому задержанному – работнику больницы – предъявлено подозрение в получении взяток. Согласно предъявленному подозрению, при проведении тендера на поставку одного из медицинских приборов, было оказано предпочтение определенной фирме. Кроме работников больницы был задержан и представитель предприятия, незаконно выигравшего этот тендер.

Позавчера полиция провела обыски на работе и по месту жительства подозреваемых, также были проведены допросы подозреваемых и свидетелей. Двоих подозреваемых вчера освободили, остальные будут освобождены после завершения следственных действий. Прокуратура не ходатайствовала об их аресте.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблера, в общественном секторе нужно делать упор на проведение честных государственных тендеров, что поможет обеспечить для всех равные условия конкуренции: «Предпочтение кому-то – это обесценивание общественных интересов, кроме того, в результате коррупции может пострадать честная предпринимательская среда. Поэтому и частный, и общественный секторы должны исходить из высоких ценностей, а также принять все необходимые меры для снижения проявлений коррупции».

Следствие ведет бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.