Снижение объема рубки леса приведет к потере рабочих мест

Согласно исследованию Ernst & Young Baltic AS, с лесной и деревообрабатывающей промышленностью в Эстонии связано каждое десятое рабочее место. Наибольшее влияние эта индустрия имеет в сельских регионах, в первую очередь в Центральной и Южной Эстонии. Снижение объема рубки леса, по оценке Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности, привело бы к исчезновению рабочих мест в регионах.
«Если в городах блага, источниками которых являются леса, такие как дома и мебель из древесины, бумажные стаканчики или теплое помещение, в основном потребляют, то в сельской местности для многих людей лес - это главный кормилец», - говорит председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Яак Нигул.
Исследование, проведенное Ernst & Young Baltic AS, показало, что влияние лесной и деревообрабатывающей промышленности на экономику Эстонии примечательное. С сектором прямо или косвенно связано примерно 60 000 человек. Самое большое влияние сектор имеет в Центральной Эстонии, где в нем занято 20% рабочей силы всего региона. Большое влияние сектор имеет и в Южной Эстонии, где доля занятых в нем составляет 15%.
«Лесная и деревообрабатывающая промышленность - это, вероятно, самая продвинутая в технологическом смысле отрасль промышленности, что позволило успешно конкурировать с такими традиционно лесными державами, как Швеция, Финляндия, Германия или Австрия. Благодаря этому и добавленная стоимость в этой промышленности высокая, и уровень зарплат - один из самых высоких в сельских регионах, - добавил Нигул. - Например, на действующем в Вырумаа лесопильном производстве Toftan средняя зарплата составляет более 2000 евро».
Лесная и деревообрабатывающая промышленность экспортирует в год товаров и продуктов на 2,4 миллиарда евро, тем самым она является одним из самых важных противовесов импорту во внешнеторговом балансе Эстонии. Несмотря на свой маленький размер, Эстония является одним из крупнейших экспортеров деревянных домов в Европе. Сектор играет ведущую роль в трудовой занятости в сельских регионах, помимо этого по приблизительным подсчетам в результате деятельности сектора государство получает в виде налогов 700 млн евро в год, то есть количество, сравнимое с бюджетом Министерства образования и науки.