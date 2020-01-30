Снижение объема рубки леса приведет к потере рабочих мест

«Если в городах блага, источниками которых являются леса, такие как дома и мебель из древесины, бумажные стаканчики или теплое помещение, в основном потребляют, то в сельской местности для многих людей лес - это главный кормилец», - говорит председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Яак Нигул.

Исследование, проведенное Ernst & Young Baltic AS, показало, что влияние лесной и деревообрабатывающей промышленности на экономику Эстонии примечательное. С сектором прямо или косвенно связано примерно 60 000 человек. Самое большое влияние сектор имеет в Центральной Эстонии, где в нем занято 20% рабочей силы всего региона. Большое влияние сектор имеет и в Южной Эстонии, где доля занятых в нем составляет 15%.

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность - это, вероятно, самая продвинутая в технологическом смысле отрасль промышленности, что позволило успешно конкурировать с такими традиционно лесными державами, как Швеция, Финляндия, Германия или Австрия. Благодаря этому и добавленная стоимость в этой промышленности высокая, и уровень зарплат - один из самых высоких в сельских регионах, - добавил Нигул. - Например, на действующем в Вырумаа лесопильном производстве Toftan средняя зарплата составляет более 2000 евро».