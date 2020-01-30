Поддержка Партии реформ вновь начала расти

Популярность оппозиционной Партии реформ вновь начала увеличиваться после небольшого спада, который продлился с конца прошлого года до середины января, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 3 по 27 января.
Поддержка Партии реформ имела тенденцию к снижению с конца прошлого года до середины января, но за последнюю неделю выросла на 1,4%. Крупнейшая оппозиционная сила Рийгикогу уверенно лидирует в рейтинге популярности партий - за нее сейчас готовы проголосовать 34,2% избирателей, пишет Rus.ERR.
Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы с рейтингом 22,3%, снизившимся на 0,7% за прошедшую неделю.
Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой снизилась с 15% до 14,1%, далее следуют социал-демократы (9,3%), «Ээсти 200» (7,5%) и «Отечество» (6,7%).