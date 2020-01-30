Поддержка Партии реформ вновь начала расти

Поддержка Партии реформ имела тенденцию к снижению с конца прошлого года до середины января, но за последнюю неделю выросла на 1,4%. Крупнейшая оппозиционная сила Рийгикогу уверенно лидирует в рейтинге популярности партий - за нее сейчас готовы проголосовать 34,2% избирателей, пишет Rus.ERR.