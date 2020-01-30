Процесс над йыхвискими врачами начался: прокуратура пытается доказать корысть подсудимых

На начавшемся в Вируском уездном суде во вторник так называемом процессе врачей государственный обвинитель сказал, что намерен доказать в суде, что обвиняемые, которые имеют положительную репутацию в сфере развития жизни в Йыхви, на самом деле преследовали личную выгоду. Однако адвокаты утверждают, что у прокуратуры нет ни одного реального доказательства, которое подтвердило бы вину бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон, ТОО Corrigo и его руководителя Тийу Сепп в коррупционных преступлениях, пишет "Северное побережье".
Обвинитель Калмер Каск в своей вступительной речи сказал, что, с точки зрения прокуратуры, в рамках данного уголовного дела цель - найти ответ на вопрос, оправдывает ли цель средства и действовали ли имеющие положительную репутацию лица в рамках данного уголовного дела на самом деле в корыстных целях.
Сомнительное голосование в волостном собрании
Один из пунктов предъявленного прокуратурой обвинения касается голосования в волостном собрании в октябре 2017 года, когда Йыхвиское волостное собрание одобрило проект, предусматривающий сдачу в аренду ТОО Corrigo на десять лет пустующих и неремонтированных помещений по ул. Кааре, 3 по цене один евро за квадратный метр - с условием, что Corrigo должно за свой счет отремонтировать помещения на площади 400 квадратных метров. Прокуратура считает, что цена аренды была ниже рыночной, и поскольку Негласон по договору поручения работала в Corrigo, где она по заказу Кассы страхования от безработицы проводила экспертизы трудоспособности, Негласон не имела права участвовать в процессе принятия этого решения и голосовать за сдачу помещений в аренду. По оценке прокуратуры, речь идет о нарушении ограничений на совершение действия, и поскольку за десять лет аренды полученная волостью сумма превысила бы 40000 евро, то, по мнению обвинителя, по закону речь идет о нарушении ограничений на совершение действия в крупном размере.
По словам прокурора, нет разницы, принесла бы эта сделка волости ущерб или выгоду. "Неважно, принесен ли ущерб или выгода: это нарушение, и оно наказуемо", - утверждает он.
Тогда ТОО Corrigo все-таки отказалось от аренды помещений, поскольку не рассчитывало, что вдобавок к инвестиции в размере 300 000 евро ему придется сразу же платить и за аренду.
Защитник Негласон Стелла Вебер сказала, что прокурор в данном случае ошибочно посчитал Нину Негласон и Corrigo связанными лицами. "Между ними были отношения поручительства и они проистекали из договора кассы по безработице с ТОО Corrigo. У Негласон отсутствовала связь с материальными интересами Corrigo, - сказала она.
В качестве взятки - зарплата, уход за свекровью и снимок зуба?
Предъявленное прокуратурой обвинение во взятке касается того, что Негласон якобы получила значительные льготы, в обмен на которые она, будучи членом и председателем волостного собрания, открыто поддерживала строительство Йыхвиского центра здоровья, которым руководило Corrigo, выражая свою поддержку и в прессе. Согласно обвинительному заключению, взамен Негласон направляли больше экспертиз, чем другим работающим по договору врачам, что позволяло ей больше зарабатывать. Также в обвинении утверждается, что для свекрови Негласон, находившейся на попечении в Corrigo, плата за уход осталась прежней, в то время как для других она выросла. Среди благ, которые Негласон, как утверждается, получила от Corrigo, был и рентгеновский снимок зубов стоимостью 15 евро, который учреждение якобы собиралось преподнести Негласон в качестве взятки. Несмотря на то, что и прокуратура признает, что Негласон сама сразу же заплатила за эту услугу, в обвинении это все равно трактуется как намерение дать взятку.
Защитник отвергла и эти обвинения, подтвердив, что обсуждение строительства центра здоровья в Йыхви началось еще за три года до того, как Негласон заключила договор с Corrigo, и софинансирование со стороны волости было включено в бюджетную стратегию Йыхви за полтора года до подписания договора поручения. В конце концов, Негласон не участвовала в заседании волостного собрания, на котором голосовали по вопросу центра здоровья. Говоря о плате за уход за свекровью, Вебер отметила, что при устройстве под опеку договорились, что цена останется прежней, если здоровье подопечной не ухудшится. Как утверждается, оно и не ухудшилось.
Калмер Каск.
Матти Кямяря / Põhjarannik
КАЛМЕР КАСК:
Неважно, принесен ли ущерб или выгода: это нарушение, и оно наказуемо.
Представитель Corrigo и Тийу Сепп, присяжный адвокат Яанус Техвер сказал, что это обвинение необоснованно, поскольку основным признаком состава преступления по статье о взятке является то, что взяткодатель обещает или дает что-нибудь за то, чтобы взяткополучатель оказал ему ответную услугу, и взяткополучатель, в свою очередь, соглашается с тем, что он получает некую материальную выгоду за свои действия.
Техвер подтвердил, что в данном деле спор идет не о том, предоставляли ли предприятия Тийу Сепп Нине Негласон различные материальные блага. "Совершенно очевидно, что только лишь из того, что ТОО Corrigo заплатило Нине Негласон или не стало брать плату за что-то, нельзя сделать вывод, что Нине Негласон дали взятку. Все утверждения прокурора относительно того, что полученное Ниной Негласон представляло собой - если использовать формулировку обвинительного акта - "ответную услугу, являющуюся необходимой предпосылкой для образования состава преступления по статье о взятке", принадлежат к области фантазии", - сказал он.
Адвокат сослался на человеческие отношения
По мнению Техвера, ни Департамент полиции безопасности, который вел досудебное производство, ни прокуратура при расследовании дела, к сожалению, не сумели понять, что предприниматель с одной стороны и должностное лицо и политик с другой стороны - это люди, и между людьми могут существовать иные отношения помимо совершения коррупционных или в ином отношении незаконных деяний. "Нет ничего предосудительного в том, что предприниматель платит достойную плату специалисту, благодаря которому предприниматель может выполнять свои договорные обязательства и зарабатывать разумную прибыль. Нет ничего предосудительного и в том, если предприниматель просто, так сказать, по доброте душевной не берет со своего друга небольшую плату за какую-то услугу. Убеждение прокуратуры и КаПо, что предприниматель никогда не делает вышеописанного по отношению к специалисту и другу, если не ожидает от этого самого человека в роли должностного лица и политика неких ответных услуг, на мой взгляд, является негуманным и, осмелюсь сказать, извращенным", - сказал Техвер.
Он выразил надежду, что ему удастся убедить суд оправдать его подзащитных по предъявленному обвинению. "К сожалению, даже в случае достижения моей цели едва ли можно надеяться, что после окончания данного судебного производства кто-нибудь извинится перед моими подзащитными за все то, что привело нас сегодня в суд".
Ни одна из обвиняемых не признала себя виновной. Судебный процесс продолжится 17 февраля, когда заслушают свидетелей прокуратуры.