Процесс над йыхвискими врачами начался: прокуратура пытается доказать корысть подсудимых

Защитник отвергла и эти обвинения, подтвердив, что обсуждение строительства центра здоровья в Йыхви началось еще за три года до того, как Негласон заключила договор с Corrigo, и софинансирование со стороны волости было включено в бюджетную стратегию Йыхви за полтора года до подписания договора поручения. В конце концов, Негласон не участвовала в заседании волостного собрания, на котором голосовали по вопросу центра здоровья. Говоря о плате за уход за свекровью, Вебер отметила, что при устройстве под опеку договорились, что цена останется прежней, если здоровье подопечной не ухудшится. Как утверждается, оно и не ухудшилось.

Калмер Каск. Матти Кямяря / Põhjarannik КАЛМЕР КАСК: Неважно, принесен ли ущерб или выгода: это нарушение, и оно наказуемо.

Представитель Corrigo и Тийу Сепп, присяжный адвокат Яанус Техвер сказал, что это обвинение необоснованно, поскольку основным признаком состава преступления по статье о взятке является то, что взяткодатель обещает или дает что-нибудь за то, чтобы взяткополучатель оказал ему ответную услугу, и взяткополучатель, в свою очередь, соглашается с тем, что он получает некую материальную выгоду за свои действия.

Техвер подтвердил, что в данном деле спор идет не о том, предоставляли ли предприятия Тийу Сепп Нине Негласон различные материальные блага. "Совершенно очевидно, что только лишь из того, что ТОО Corrigo заплатило Нине Негласон или не стало брать плату за что-то, нельзя сделать вывод, что Нине Негласон дали взятку. Все утверждения прокурора относительно того, что полученное Ниной Негласон представляло собой - если использовать формулировку обвинительного акта - "ответную услугу, являющуюся необходимой предпосылкой для образования состава преступления по статье о взятке", принадлежат к области фантазии", - сказал он.

Адвокат сослался на человеческие отношения

По мнению Техвера, ни Департамент полиции безопасности, который вел досудебное производство, ни прокуратура при расследовании дела, к сожалению, не сумели понять, что предприниматель с одной стороны и должностное лицо и политик с другой стороны - это люди, и между людьми могут существовать иные отношения помимо совершения коррупционных или в ином отношении незаконных деяний. "Нет ничего предосудительного в том, что предприниматель платит достойную плату специалисту, благодаря которому предприниматель может выполнять свои договорные обязательства и зарабатывать разумную прибыль. Нет ничего предосудительного и в том, если предприниматель просто, так сказать, по доброте душевной не берет со своего друга небольшую плату за какую-то услугу. Убеждение прокуратуры и КаПо, что предприниматель никогда не делает вышеописанного по отношению к специалисту и другу, если не ожидает от этого самого человека в роли должностного лица и политика неких ответных услуг, на мой взгляд, является негуманным и, осмелюсь сказать, извращенным", - сказал Техвер.

Он выразил надежду, что ему удастся убедить суд оправдать его подзащитных по предъявленному обвинению. "К сожалению, даже в случае достижения моей цели едва ли можно надеяться, что после окончания данного судебного производства кто-нибудь извинится перед моими подзащитными за все то, что привело нас сегодня в суд".