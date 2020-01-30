Чт, 30.01.2020
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  • Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля. Чемпионат мира по легкой атлетике в залах перенесен на год

Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля. Чемпионат мира по легкой атлетике в залах перенесен на год

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй.

ФОТО: Ma Ping via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен из-за коронавируса, передает Sports.ru.

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics).

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат.

Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок.

Мы решили не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году», – говорится в заявлении World Athletics.

Ранее стало известно, что в Китае приостановлено проведение всех спортивных мероприятий до апреля 2020 года.

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