Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля. Чемпионат мира по легкой атлетике в залах перенесен на год

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics).

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат.

Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок.

Мы решили не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году», – говорится в заявлении World Athletics.