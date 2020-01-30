США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ за продолжающуюся агрессию в Крыму

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Нарушают санкции ЕС и офшоры, которые создавались на Кипре или Британских Виргинских островах и по-прежнему используются для экономии на налогах. У США, ЕС, Украины и нескольких других западных стран есть и персональные санкции - сотрудничество с компаниями или людьми из этих списков тоже считается нарушением.

В то же время в 2018 году депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс говорил о том, что действующая политика ЕС в вопросе соблюдения санкций на практике малоэффективна. Теоретически в ЕС за соблюдение режима санкций и наказание за их нарушение должны отвечать страны-участницы. Но добиться разъяснений по конкретным случаям ни от одного ответственного ведомства ни в одной из стран ЕС, фигурировавших в расследовании, не удалось. В Швеции не смогли определиться, какой именно орган отвечает за соблюдение санкций и отсылали журналистов то в МИД, то в прокуратуру, то в Минфин, то в полицейский участок.

На Украине за санкции отвечают СБУ и СНБО, но комментировать конкретные случаи там отказываются: информация касается национальной безопасности и поэтому секретна. А в США рассмотрение вопросов о возможных нарушениях занимает от нескольких недель до нескольких лет. С другой стороны, многие компании научились обходить санкции.

Тем не менее, страх перед новыми санкциями оказался эффективней самих санкций. Он настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.