Чт, 30.01.2020
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«Тоттенхэм» и «Реал» обсудят трансфер Бэйла

Гарет Бэйл

ФОТО: James Wilson/ZUMAPRESS.com

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail.

 Представители президента лондонцев Дэниэла Леви проведут переговоры с представителями мадридского клуба.

По информации Daily Mail, 30-летний валлиец, получающий 600 тысяч фунтов в неделю, должен пойти на существенное снижение зарплаты, если он хочет вернуться в «Тоттенхэм», а «Реал», если собирается расстаться с игроком, должен быть готов к тому, что много за него не выручит.

В приобретении Бэйла заинтересован тренер англичан Жозе Моуринью. Клубы проведут предварительные переговоры.

Ранее агент Бэйла заявил, что в аренду футболист не уйдет.

«Бэйл» перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов.

Валлиец в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Ла Лиге, отметившись двумя голами.

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