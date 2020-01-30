«Тоттенхэм» и «Реал» обсудят трансфер Бэйла

Представители президента лондонцев Дэниэла Леви проведут переговоры с представителями мадридского клуба.
По информации Daily Mail, 30-летний валлиец, получающий 600 тысяч фунтов в неделю, должен пойти на существенное снижение зарплаты, если он хочет вернуться в «Тоттенхэм», а «Реал», если собирается расстаться с игроком, должен быть готов к тому, что много за него не выручит.
В приобретении Бэйла заинтересован тренер англичан Жозе Моуринью. Клубы проведут предварительные переговоры.
Ранее агент Бэйла заявил, что в аренду футболист не уйдет.
«Бэйл» перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов.
Валлиец в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Ла Лиге, отметившись двумя голами.