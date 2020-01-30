Девушка, которая ударила кулаком учителя и украла два телефона, отделалась предупреждением

Ученица школы Кааре попал в суд за избиение и воровство. Первый инцидент произошел в феврале, когда в один из учебных дней девушка ударила кулаком работающего в школе педагога в область плеча. Кроме того, в апреле она дважды крала мобильные телефоны. Сначала она вытащила из кармана висевшей в гардеробе чужой куртки iPhone 8 стоимостью 800 евро, а несколькими днями ранее в раздевалке для уроков физкультуры она достала из сумки iPhone SE стоимостью 350 евро. Ранее эта ученица уже привлекалась к ответственности за воровство.

По мнению директора Школы Кааре Маати Рууля, все разрешилось наилучшим образом, поскольку теперь у ученицы есть возможность окончить школу. Директор лично каждый день встречается с получившей предупреждение ученицей, чтобы отслеживать ее поведение.

Школа Кааре отличается от остальных основных школ в уезде тем, что в ней учатся дети с особыми образовательными потребностями. Больше всего в ней детей с нарушениями активности и внимания. В их число входит и ударившая учителя девочка. «Эти ученики зачастую невнимательны и крайне активны. Как правило, их учеба в обычных школах невозможна», - объяснил Рууль.

В одном классе Школы Кааре обычно до десяти детей и учителя умеют обращаться со сложными учениками. Физический контакт учителей и учеников запрещен, но, по словам директора, такое все-таки может произойти. Руулю, который занимает должность директора три с половиной года, известно еще об одном ранее имевшем место случае, когда после нападения ученика учитель был вынужден обратиться в больницу.

«Тогда это был ребенок-аутист и учитель слишком близко приблизился к нему. Ученик напал на него с ручкой», - вспоминает Рууль. Учитель получил незначительный травмы. Ни одного судебного дела за последние три с половиной года в школе не было.

По словам пресс-секретаря Лыунаской прокуратуры Каури Синкявичюса, самым мягким наказанием было бы прекращение уголовного дела со стороны прокуратуры без обращения в суд. «В таких случаях можно было бы применять другие санкции», - объяснил он.