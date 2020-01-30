Бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов окончательно оправдан по делу о коррупции

Поскольку госсуд не стал рассматривать поданную окружным прокурором Лыунаской прокуратуры Маргусом Гроссем жалобу, вступило в силу решение, принятое в октябре прошлого года в пользу Суворова Тартуским окружным судом.

В конце октября прошлого года окружной суд не удовлетворил жалобу прокурора и не стал менять решение, принятое Тартуским уездным судом 23 марта. Уездный суд оправдал Суворова по обвинениям в неоднократном получении взяток и попытке мошенничества, а Ивана Зайца — по обвинению в даче взятки.

Суд также постановил, что Суворову должны компенсировать затраты на защитника в размере 4194 евро.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре.

Также прокуратура обвиняла Артема Суворова в том, что он в 2017 году просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 67-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

Указанные 960 евро, как уверяла прокуратура, Суворов просил перечислить своему знакомому, который помогал ему в проведении избирательной кампании на муниципальных выборах в городе Тарту.

Третий пункт обвинения касался эпизода, произошедшего в конце 2016 года. Будучи членом жилищной комиссии мэрии Тарту Суворов, как считали следователи, пытался обманным путем получить от 77-летней женщины 5000 евро, обещая помочь ей взамен получить квартиру.