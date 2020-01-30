Фото и видео ⟩ Снаружи - обычный дом в Тарту, внутри - вилла класса люкс

Площадь одноэтажного дома - 402,3 квадратных метра. Благодаря продуманной планировке в доме много уединенных комнат и при этом дневного света. Функционально комнаты расположены по ходу движения солнца. За домом находится терраса площадью 45 м2, которая защищена от посторонних глаз живой изгородью. Имеется бассейн. Площадь участка - 4163 м2.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

Зайдя в главную дверь, попадаешь в маленькую прихожую, где можно оставить верхнюю одежду. Стеклянная дверь отделяет прихожую от гаража на две машины. Далее - кухня гостиная и спальни.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

Между кухней и гостиной расположена обеденная зона, где за стол могут одновременно сесть двенадцать человек. Рядом с кухней - шестиметровый чулан.

Из гостиной попадаешь в банный комплекс. Да, в доме две бани - паровая и инфракрасная, а также массажная ванна и комната для релаксации.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

В этом роскошном доме пять спален, две из которых подходят для использования в качестве гостевых, так как находятся в другой части дома. В одной из оставшихся трех спален есть своя ванная комната.

Дом в Тарту. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.