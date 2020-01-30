AirBaltic пополняет свой авиапарк в Таллинне и скоро откроет новый прямой рейс

Каждый дополнительный прямой рейс будет осуществлять новый Airbus A220-300, который, по словам председателя правления компании Мартина Гаусса, очень удобен и еще лучше соединит Эстонию с миром.

В течение 2019 года количество клиентов airBaltic в Эстонии превысило рекордные 670 000 человек. Рост по сравнению с 2018 годом составил более чем 50%, и полеты из Эстонии или в Эстонию охватили всю летную сеть предприятия, которая сегодня распространяется на страны Европы, Скандинавии, бывшего СНГ и Ближнего Востока.

Из Таллинна AirBaltic осуществляет полеты в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, также стыковочные рейсы через Ригу.