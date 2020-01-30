Съемное жилье нового дома - в руках фирмы по недвижимости

Строительство здания идет по плану, и на вчерашнем празднике стропил было отмечено достижение его наивысшей точки. Дом на 90 квартир, которые планируется сдавать внаем, будет готов уже этим летом.

В доходном доме под названием NEWTON будут съемные квартиры трех типов: популярные лофты, студии и рассчитанные на двух человек квартиры типа общежития. Размеры съемных квартир - от 12 до 28 квадратных метров. Кроме квартир, в доме будут открытый круглосуточно тренажерный зал, помещение для развлечений, прачечная со стиральными машинами и меблированная наружная терраса с видом на лесопарк. На углубленном первом этаже расположится парковка как для автомобилей, так и для электромопедов и электросамокатов.

Дом Newton строится. ФОТО: Scandium Kinnisvara

«В таллиннском научном парке Tehnopol учится и работает более 18 000 молодых людей, и все они нуждаются в хорошем жилье. В расчете на них мы и строим этот доходный дом со множеством возможностей проведения свободного времени, - сказал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте. - Мы обставим все съемные квартиры, сделав въезд для будущих жильцов особенно удобным и быстрым». Всеми квартирами в доме будет управлять Scandium Kinnisvara.

«NEWTON станет первым в Эстонии доходным домом с концепцией co-living. В отличие от места, где можно просто выспаться и отдохнуть, мы создадим для жильцов удобные возможности проведения досуга, отдыха и занятия спортом. Наша цель – предложить только что переехавшим в Таллинн молодым людям общение с будущими коллегами, с которыми они будут создавать стартапы, развивать предпринимательство в Эстонии и претворять в жизнь интересные проекты», - отметил менеджер по развитию Scandium Kinnisvara Калле Арон.