Чт, 30.01.2020
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Соцдемы призывают президента не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени

Индрек Саар.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) призывает президента Керсти Кальюлайд не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени, поскольку, по оценке партии, некоторые пункты закона противоречат Конституции.

«Осознанно нарушив Конституцию, правительство продавило в парламенте разрушающий пенсионную систему законопроект. К сожалению, представители правящей коалиции проигнорировали как мнения множества экспертов, так и предупреждения конституционных институтов. Противоречащие Конституции законы не должны приниматься в правовом государстве. По этой причине мы и обращаемся к президенту как одному из людей, стоящих на страже Конституции», - передает пресс-служба слова председателя партии Индрека Саара.

В партии считают, что вступление в силу закона сопряжено с определенными экономическими, социальными и правовыми влияниями и рисками. По мнению соцдемов, в случае провозглашения закона могут быть нарушены конституционные права людей.

По оценке СДПЭ, в будущем новый закон окажет негативное влияние способность Эстонии выплачивать своим гражданам достойную пенсию.

Также соцдемы считают, что закон противоречит Закону о социальном страховании, нарушает принцип равного обращения, а также нарушает законные ожидания людей, копивших деньги во второй пенсионной ступени.

У президента имеется 14 дней, чтобы провозгласить закон, либо направить его обратно в Рийгикогу.

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