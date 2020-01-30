Соцдемы призывают президента не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени

Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) призывает президента Керсти Кальюлайд не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени, поскольку, по оценке партии, некоторые пункты закона противоречат Конституции.
«Осознанно нарушив Конституцию, правительство продавило в парламенте разрушающий пенсионную систему законопроект. К сожалению, представители правящей коалиции проигнорировали как мнения множества экспертов, так и предупреждения конституционных институтов. Противоречащие Конституции законы не должны приниматься в правовом государстве. По этой причине мы и обращаемся к президенту как одному из людей, стоящих на страже Конституции», - передает пресс-служба слова председателя партии Индрека Саара.
В партии считают, что вступление в силу закона сопряжено с определенными экономическими, социальными и правовыми влияниями и рисками. По мнению соцдемов, в случае провозглашения закона могут быть нарушены конституционные права людей.
По оценке СДПЭ, в будущем новый закон окажет негативное влияние способность Эстонии выплачивать своим гражданам достойную пенсию.
Также соцдемы считают, что закон противоречит Закону о социальном страховании, нарушает принцип равного обращения, а также нарушает законные ожидания людей, копивших деньги во второй пенсионной ступени.
У президента имеется 14 дней, чтобы провозгласить закон, либо направить его обратно в Рийгикогу.